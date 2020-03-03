СМИ: в Москве у футбольных фанатов проводят обыски по делу о массовой драке в метро

В Москве у футбольных фанатов проводят обыски после драки на станции метро «Маяковская», произошедшей 29 февраля. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Футбольные фанаты устроили массовую драку в московском метро. Как сообщает ТАСС, несколько сотен спартаковцев вышли из поезда на станции "Маяковская" - там их поджидали фанаты "Динамо". Махач начался прямо в подземке, затем переместился на улицу.



Дерущихся разогнали копы pic.twitter.com/cJNIaLBhD1 — Лентач (@oldLentach) February 29, 2020

По данным телеграм-канала Baza, обыски с раннего утра проходят примерно по 18 адресам. Следственные действия связаны с уголовным делом о хулиганстве (ст. 213 УК). Накануне полиция задержала троих подозреваемых, которыми оказались жители Подмосковья в возрасте от 29 до 41 года. О массовой драке правоохранители узнали из СМИ и соцсетей.

29 февраля на стадионе ВТБ-Арена прошел футбольный матч «Динамо» — «Спартак», который завершился со счетом 0-2. По информации СМИ, после этого более 50 болельщиков также устроили драку в троллейбусе на Ленинградском проспекте.