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СМИ: в Москве у футбольных фанатов проводят обыски по делу о массовой драке в метро

Общество

 

В Москве у футбольных фанатов проводят обыски после драки на станции метро «Маяковская», произошедшей 29 февраля. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным телеграм-канала Baza, обыски с раннего утра проходят примерно по 18 адресам. Следственные действия связаны с уголовным делом о хулиганстве (ст. 213 УК). Накануне полиция задержала троих подозреваемых, которыми оказались жители Подмосковья в возрасте от 29 до 41 года. О массовой драке правоохранители узнали из СМИ и соцсетей.

29 февраля на стадионе ВТБ-Арена прошел футбольный матч «Динамо» — «Спартак», который завершился со счетом 0-2. По информации СМИ, после этого более 50 болельщиков также устроили драку в троллейбусе на Ленинградском проспекте.

Теги:
kb, драка, фанаты, футбол

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