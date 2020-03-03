Apple выплатит до 500 миллионов долларов за замедление работы старых моделей iPhone
Apple готова выплатить до 500 миллионов долларов владельцам старых моделей iPhone, производительность которых снижали после обновления операционной системы. Об этом сообщает Reuters.
В рамках заключенного мирового соглашения с истцами Apple согласилась выплатить каждому компенсацию в размере не менее 25 долларов, ее общий объем составит как минимум 310 млн долларов. Суду еще предстоит одобрить урегулирование иска.
Жалобу на Apple подали американские владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE с операционной системой iOS 10.2.1 или более поздней ее версией, а также пользователи iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 и позже.
По их словам, устройства начинали хуже работать после обновления ОС, поэтому им приходилось заменять батарею или покупать новую модель iPhone. Производитель связал проблемы в работе устройств с перепадами температуры, интенсивностью использования и другими факторами. В Apple заявили, что специалисты успешно устранили эти недостатки в ОС.
В 2017 году компания признала, что намеренно замедляла работу старых моделей смартфонов при обновлении iOS. Apple объясняла, что делает это ради минимизации рисков при использовании недолговечных аккумуляторов и увеличения срока их службы.