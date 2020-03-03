Group-IB: во «ВКонтакте» и в мессенджерах распространили фейковые сообщения о массовом заражении коронавирусом в Москве

Компания Group-IB, занимающаяся кибербезопасностью, обнаружила более 9,5 тысяч фейковых голосовых сообщений во «ВКонтакте» и в мессенджерах о массовом заражении коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Москве. Об этом сообщается на сайте компании.

В сообщениях говорится о том, что в столице коронавирусом заразились уже 20 тысяч человек, но власти не говорят об этом, чтобы не допустить срыва голосования по поправкам в Конституцию.

«Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном, это группы в мессенджерах при детских садах, школах („группы мам“), на женскую аудиторию в сети, форумы мам», — отметили в компании.

В Group-IB считают, что атака проводится с целью «усиления панических настроений среди москвичей». Компания ищет исполнителей и заказчиков информационной атаки.

Накануне специалисты подтвердили, что россиянин, 23 февраля вернувшегося из Италии, заразился коронавирусом. После контакта с ним медики госпитализировали 24 человек. Всего, по словам мэра столицы Сергея Собянина, в Москве под наблюдением из-за подозрение на заражение COVID-19 находятся не менее пяти с половиной тысяч человек.