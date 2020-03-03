«Сами не знают, как так сказали». Арестованные саратовские подростки отрицают, что готовили нападение на школу

Двое арестованных подростков отрицают, что готовили вооруженное нападение на школу в Саратове и собирались убить около 40 человек. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя после встречи с ними в СИЗО.

«То, что они сказали на камеру, сами не знают, как так сказали. Но сейчас говорят, что никого убивать не собирались», — пишет она в своем фейсбуке. При этом детский омбудсмен отметила, что подростки смотрели фильм про колумбайн, но одному из них «больше нравилась там музыка, оба любили оружие».

По словам арестованных, сейчас они сам не верят в свои заявления о планах нападения, в которых признались после задержания. Первые показания замглавы общественно-наблюдательной комиссии области Николай Скворцов связывает с тем, что подростков «допрашивали всю ночь».

Он со ссылкой на слова мальчиков передает, что их задержали во время игры с ружьем без патронов в бомбоубежище. При этом оружие они там не хранили, его нашла якобы их общая знакомая в ящике с книгами. И члену ОНК, и детскому омбудсмену подростки рассказали об издевательствах со стороны одноклассников.

О задержании двух подростков 14 и 15 лет ФСБ сообщила на прошлой неделе. В спецслужбе говорили, что в одном из заброшенных бомбоубежищ дети хранили обрез охотничьего ружья. По версии следствия, они готовились совершить нападение на школу, используя самодельные зажигательные смеси, рецепты которых нашли в интернете.