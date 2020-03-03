90 тысяч человек в 65 странах мира заразились коронавирусом

Случаи заражения новым видом коронавирусной инфекцией (COVID-19) зарегистрировали в 65 странах мира. За сутки число государств, в которых выявили заболевших, выросло на 6. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, количество заболевших в мире достигло почти 90 тысяч человек, число умерших превысило 3 тысячи человек, выздоровевших — более 44 тысячи человек.

Согласно оценке ВОЗ, 90% случаев заражения зарегистрировали в Китае — более 80 тысяч, далее идут Южная Корея (4,3 тысячи человек), Италия (2 тысячи) и Иран (1,5 тысячи).

В России официально зарегистрированы шесть случаев заболевания. Накануне специалисты подтвердили коронавирус у россиянина, 23 февраля вернувшегося из Италии. После контакта с ним медики госпитализировали 24 человек. Всего, по словам мэра столицы Сергея Собянина, в Москве под наблюдением из-за подозрение на заражение COVID-19 находятся не менее пяти с половиной тысяч человек.