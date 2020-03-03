Что произошло за ночь 3 марта. Коротко
«Новая газета»редакция
- Случаи заражения новым видом коронавирусной инфекцией (COVID-19) зарегистрировали в 65 странах мира, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения. За сутки число государств, в которых выявили заболевших, выросло на 6. Количество заболевших в мире почти достигло 90 тысяч человек, число умерших превысило 3 тысячи человек, выздоровевших — более 44 тысячи человек.
- Group-IB обнаружила более 9,5 тысяч фейковых голосовых сообщений во «ВКонтакте» и в мессенджерах о массовом заражении COVID-19 в Москве. В них говорится о том, что в столице коронавирусом заразились уже 20 тысяч человек, но власти не говорят об этом, чтобы не допустить срыва голосования по поправкам в Конституцию. «Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном, это группы в мессенджерах при детских садах, школах („группы мам“), на женскую аудиторию в сети, форумы мам и др.», — отметили в компании.
- Правящая партия «Ликуд» действующего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху лидирует на выборах в парламент. Она набирает 36-37 мандатов, тогда как ее основной соперник — левоцентристский блок «Кахоль-Лаван» («Сине-белые») — получает 33-34 места. Опросы предсказывают правоцентристскому блоку главы правительства 59-60 кресел, а для формирования коалиции нужна поддержка минимум 61 парламентария из 120. Пост премьера займет лидер этой группы.
- Саратовские подростки, арестованные ФСБ по подозрению в подготовке нападения на школу, заявили о своей невиновности. Они отрицают, что готовились совершить преступление, а «то, что они сказали на камеру, сами не знают, как так сказали», написала уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя. На видео, которое публиковало ФСБ, подростки говорили, что планировали из мести напасть на школу в мае 2020 года и убить примерно 40 человек.
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