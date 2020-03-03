Партия Нетаньяху лидирует на выборах в израильский парламент

Правящая партия «Ликуд» действующего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху лидирует на выборах в парламент с 36-37 мандатами, сообщает Haaretz со ссылкой на данные экзит-полов.

Основной соперник партии Нетаньяху — левоцентристский блок «Кахоль-Лаван» («Сине-белые») во главе с Бени Ганцем — получает 33-34 места. The Jerusalem Post отмечает, что опросы предсказывают правоцентристскому блоку главы правительства 59-60 кресел, а для формирования коалиции нужна поддержка минимум 61 парламентария из 120. Пост премьера займет лидер этой группы.

После объявления первых результатов экзит-полов Нетаньяху заявил о «самой большой победе в жизни». «Победа еще слаще, потому что она досталась вопреки всему, что нам предвещали. Мы превратили лимоны в лимонад», — сказал он.

Ганц поблагодарил своих сторонников и пообещал продолжить борьбу за общие цели, однако призвал дождаться окончательных результатов подсчета голосов, которые должны объявить ближе к вечеру 3 марта. Он также напомнил, что в апреле итоги голосования отличились от предварительных результатов экзит-полов.

Для Израиля это уже третьи парламентские выборы за год, явка на них составила 70%. По итогам предыдущих голосований сформировать правительство не удалось не одной из политических сил.