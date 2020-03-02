В пензенском СИЗО начали проверку из-за встречи фигуранта дела «Сети» с журналистами «России-24»

В пензенском СИЗО начали проверку из-за встречи журналистов телеканала «Россия-24» с фигурантом дела «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена) Ильей Шакурским, на которую суд не выдавал разрешения. Об этом сообщает «7x7».

20 февраля в программе «Вести. Дежурная часть» вышло интервью с Шакурским. Его адвокат Сергей Моргунов пояснил, что без согласования с судом встретиться с осужденным не может даже следователь, и подал жалобу начальнику СИЗО с требованием проводить встречи с журналистами только в присутствии защитников.

В ответ на запрос издания судья Центрального окружного военного суда Юрий Клубков указал, что действительно не давал разрешения на встречу сотрудников «России-24» с обвиняемым по делу «Сети». Клубков отметил, что визит представителей СМИ «не представляется возможным», так как приговор еще не вступил в законную силу. Судья также отказал во встрече с Шакурским журналистам «7x7», отметив, что до рассмотрения апелляции свидания осужденным разрешены только с их родственниками и с разрешения председательствующего судьи.

Суд в Пензе приговорил Шакурского и еще шестерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет колонии по обвинению в организации и участии в террористическом сообществе. Следствие считает, что осужденные собирались провести на территории России теракты для «дестабилизации политической обстановки». Многие из фигурантов дела заявляли о пытках.