Россию на конкурсе «Евровидение-2020» представит группа Little Big

Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме, представит группа Little Big. Об этом объявили в эфире «Первого канала».

«Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию. Мы поначалу обрадовались, потом пришел страх, потому что надежд всегда много. Но мы постараемся сделать все, что от нас зависит», — заявил солист группы Илья Прусикин. Премьера песни должна состояться в ближайшие дни.

Рейв-группа Little Big была образована в 2013 году в Петербурге. Коллектив в разные годы получил награды Berlin Music Video Awards, Global Film FestivalAwards и многие другие. Один из наиболее популярных хитов группы — «Skibidi» — набрал более 362 млн просмотров на YouTube.