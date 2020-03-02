МВД объяснило гибель кошек на рейсе «Аэрофлота» ветром и отказало в возбуждении дела

Управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу отказалось возбуждать уголовное дело о жестоком обращении с животными после гибели двух кошек на борту самолета «Аэрофлота». Об этом РБК сообщил хозяин животных Максим Чумаченко.

По его словам, в полиции заявили, что боксы с кошками упали с багажной ленты и повредились из-за ветра. В МВД состава преступления не нашли. Чумаченко собирается обратиться в прокуратуру и другие силовые ведомства, чтобы установить ответственных за смерть животных.

«Открытые медиа» опубликовали отказное постановление, в котором проводивший проверку оперативник Михаил Ануфриев со ссылкой на «некое видео с камер наблюдения» утверждает, что одна из переносок упала с ленты погрузчика на землю и получила «незначительные повреждения». Полицейский также пишет, что неоднократно пытался связаться с хозяином животных, однако Чумаченко это отрицает.

У «Аэрофлота» снова проблемы с котами. Правда, на этот раз совсем не смешные.



Во время перелёта из Нью-Йорка в Москву погибли двое котов. У ещё одного диагностировали обморожение. Хозяин винит во всём авиакомпанию.



«Дно переноски ушло в потолок».https://t.co/rq5f2B1Q6C — baza (@bazabazon) January 24, 2020

В январе Чумаченко летел «Аэрофлотом» из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве, он вез с собой трех котов. В «Шереметьево» ему выдали две сломанные переноски и котов, которые получили серьезные травмы. Одна из кошек умерла на борту самолета, вторая — позже у ветеринара, а у третьей диагностировали обморожение. Перевозчик возложил ответственность на компанию «Шереметьево Хэндлинг», которая занимается обработкой багажа, и пообещал изменить правила транспортировки животных.