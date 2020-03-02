В Кыргызстане задержали около 20 участников митинга в поддержку осужденного экс-депутата. Милиция применила водомет и слезоточивый газ

В столице Кыргызстана Бишкеке прошел митинг в поддержку бывшего депутата Садыра Жапарова, осужденного на 11,5 лет по делу о взятии в заложники губернатора Иссык-Кульской области. После столкновений протестующих с милицией было задержано около 20 человек, передает 24.kg.

По оценкам издания, утром на центральной площади Ала-Тоо собрались не менее двух тысяч человек. Вечером силовики начали разгон акции протеста с использованием водомета и слезоточивого газа, некоторые участники стали бросать в силовиков камни, сообщает «Радио Азаттык».

Вскоре митингующие покинули площадь. МВД Кыргызстана предупредило, что организаторов акции привлекут к ответственности за нарушение порядка. В мэрии Бишкека заявили о намерении обратиться в суд, чтобы добиться запрета на проведение митингов в столице. «Шантаж, беспорядки, вседозволенность и анархия только усугубляют реальные проблемы, и заканчивается это все трагедией», — считают в муниципалитете.

События, за которые Жапарова приговорили к лишению свободы, произошли в ноябре 2013 года. «Медиазона. Центральная Азия» отмечает, что сторонники оппозиционера проводят митинги с требованием его освобождения несколько раз в год.