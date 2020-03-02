Собянин: после контакта с заболевшим коронавирусом в Москве госпитализировали 24 человека, еще 83 — в карантине

После контакта с заболевшим коронавирусом в Москве медики госпитализировали 24 человека. Об этом сообщается на сайте мэра Москва Сергея Собянина.

Мэр уточнил, что среди госпитализированных шестеро родственников заразившегося и пятеро его знакомых. Еще 13 человек — это пассажиры рейса, на котором россиянин вернулся из Италии, 83 пассажира помещены в карантин.

По словам Собянина, с 15 февраля столичные специалисты провели более 12 тысяч исследований на наличие COVID-19. Под наблюдением находятся не менее пяти с половиной тысяч человек.

Мэр также объявил о введении ежедневного измерения температуры у детей в образовательных учреждениях столицы. Кроме того, выборочно измерять температуру будут на входах в московское метро. Власти города рекомендуют работодателям регулярно измерять температуру у сотрудников.

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