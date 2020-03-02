Верховный суд Мордовии отказался освободить по УДО пожизненно осужденного экс-милиционера Стаховцева

Верховный суд Мордовии отказался освободить условно-досрочно 74-летнего экс-милиционера из Иркутска Петра Стаховцева, приговоренного к пожизненному заключению. Об этом «Новой газете» сообщил сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права» адвокат Сергей Муханов.

Из-за отказа Стаховцев сможет вновь обратиться с прошением об УДО только через три года. При этом у него диагностированы туберкулез, ишемическая болезнь сердца и ряд других заболеваний.

Отказать Стаховцеву в УДО просили прокуратура и администрация ИК-1, где он отбывает наказание. Причиной этого стало наличие взыскания – он якобы плохо вытер пыль со стен камеры.

В ноябре прошлого года освободить Стаховцева условно-досрочно отказался Зубово-Полянский районный суд Мордовии. До этого Стаховцев подавал прошение об УДО в 2016 году, но ему тоже отказали.

Бывшего иркутского милиционера в 1989 году заподозрили в создании банды, совершавшей разбои и убийства, впоследствии его приговорили к расстрелу. В 1994 году Стаховцева помиловал Борис Ельцин, занимавший тогда должность президента. Наказание экс-милиционеру изменили на пожизненное заключение. Сам он заявляет о своей невиновности и утверждает, что его подставили коллеги из-за расследования коррупции в иркутской милиции.