Всероссийской федерации легкой атлетики вернули госаккредитацию
Комиссия по государственной аккредитации спортивных федераций вернула госаккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщается на сайте Минспорта.
Новым президентом ВЛФА 28 февраля избрали Евгения Юрченко – члена совета директоров Объединенной авиастроительной компании. Он был единственным кандидатом.
Действие аккредитации ВЛФА Минспорта приостановило 31 января. Такое решение министерство приняло из-за «систематического нарушения» спортсменами антидопинговых правил и недостаточного участия прошлого руководства в борьбе с допингом. После этого по рекомендации Минспорта оно подало в отставку.