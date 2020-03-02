Володин: поправки Путина предусматривают упоминание Бога в Конституции

Одна из поправок президента России Владимира Путина предусматривает упоминание Бога в Конституции. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

В понедельник Путин внес свои предложения ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции, они изложены на 24 страницах. Среди них— запрет на отчуждение территорий, запрет муниципальным служащим иметь иностранное гражданство и счета за рубежом, положение о русском народе как государствообразующем и предложение признавать браком только союз мужчины и женщины. Ранее в ходе встречи с рабочей группой российский лидер заявил, что идея защищать традиционные семейные ценности является правильной, однако указал на необходимость выбора точных формулировок.

Второе чтение законопроекта может состояться уже 10 марта.

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