В Сочи госпитализировали кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжанию за три недели до выборов

Кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжанию госпитализировали в одну из больниц Сочи, сообщил РИА Новости его представитель.

По данным источника Интерфакса, Бжанию ввели в медикаментозную кому, чтобы перевезти в одну из больниц Краснодара. По словам другого собеседника агентства, Бжания «в тяжелом состоянии». При этом политолог Ренат Карчаа заявил, что эта информация не соответствует действительности и что, «по всей видимости, речь идет о пищевом отравлении». «Кавказ.Реалии» пишут, что по мнению сторонников Бжании, его снова отравили, как и перед прошлыми выборами.

Выборы президента пройдут в Абхазии 22 апреля. Помимо Бжании на них зарегистрированы экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба и бывший министр экономики Владислав Ардзинба.

Прошлые президентские выборы, прошедшие в августе 2019 года, переносили из-за болезни Бжании, он сам заявлял об отравлении. На них победил Рауль Хаджимба, набравший 47,39% голосов, однако позже он ушел c поста на фоне протестов. Митингующие отмечали, что Хаджимба не получил необходимых 50 + 1% голосов и требовали признать результаты выборов нелигитимными.