Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

важно

Суд отправил на пересмотр дело осужденного активиста Константина Котова

Матч за Суперкубок УЕФА впервые пройдет в России в 2023 году

Спорт

 

Матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2023 году пройдет в Казани, сообщается в твиттере организации. 

Встреча состоится на стадионе «Казань-Арена». Среди претендентов на проведение финалов Суперкубка УЕФА в 2022 и 2023 годах была и столица Албании Тирана, но федерация футбола страны сняла кандидатуру перед голосованием. 

Суперкубок УЕФА проводится с 1972 года. В прошлом году его обладателем стал английский «Ливерпуль», победив в серии пенальти «Челси».

Теги:
em, казань, футбол

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera