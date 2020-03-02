Матч за Суперкубок УЕФА впервые пройдет в России в 2023 году

Матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2023 году пройдет в Казани, сообщается в твиттере организации.

⚡️⚡️⚡️ ОФИЦИАЛЬНО: Суперкубок УЕФА 2023 года пройдет в Казани 🇷🇺 pic.twitter.com/tvRzsPwswe — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 2, 2020

Встреча состоится на стадионе «Казань-Арена». Среди претендентов на проведение финалов Суперкубка УЕФА в 2022 и 2023 годах была и столица Албании Тирана, но федерация футбола страны сняла кандидатуру перед голосованием.

Суперкубок УЕФА проводится с 1972 года. В прошлом году его обладателем стал английский «Ливерпуль», победив в серии пенальти «Челси».