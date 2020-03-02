«Общественный вердикт» снова оштрафовали за нарушение закона об «иноагентах». Сумма штрафов превысила миллион рублей

Фонд «Общественный вердикт» оштрафовали на 400 тысяч за нарушение закона об «иностранных агентах» (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Штраф присудили за отсутствие маркировки на YouTube-канале фонда. 21 февраля из-за того, что маркировки не было, оштрафовали на 100 тысяч рублей директора «Общественного вердикта» Наталью Таубину. Эти решения фонд планирует обжаловать.

Общая сумма штрафов фонда превысила 1 млн рублей. Решение о штрафе в 650 тысяч для «Общественного вердикта» и его директора уже вступило в силу, они должны выплатить его до 17 апреля.

«Общественный вердикт» оказывает правовую помощь по защите прав и свобод человека. Среди прочего юристы фонда занимаются делом о пытках в ярославской колонии №1.