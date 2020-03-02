«Подчас помогает спасти чью-то жизнь»: «Яндекс.Такси» — о передаче истории поездок пользователей силовикам

Сервис «Яндекс.Такси» по запросу силовиков передает им данные о поездках пользователей. Об этом сказано в ответе пресс-секретаря компании Натальи Рожковой на запрос «Медиазоны».

Она отметила, что сервис обязан это делать. «Как правило, правоохранительные органы в запросах не сообщают деталей дела, является ли человек подозреваемым или, наоборот, потерпевшим. Из практики мы знаем, что предоставление информации важно для раскрытия преступлений и подчас помогает спасти чью-то жизнь», — объяснила Рожкова.

Ранее Baza опубликовала показания экс-полицейского Игоря Ляховца, который находится под арестом по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Он рассказывал, что делал запрос в «Яндекс.Такси», чтобы получить информацию о его поездках. Предоставил ли в итоге сервис данные о поездках Голунова полиции, Рожкова не уточнила.

Всего под стражей по делу Голунова находятся четверо полицейских. Еще одного, Дениса Коновалова, который признал вину и дал показания на Ляховца, отправили под домашний арест. Всех фигурантов обвиняют в превышении полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков.

Журналиста «Медузы» задержали в июне прошлого года по делу о наркотиках и отправили под домашний арест. Сам Голунов говорил, что запрещенные вещества ему подбросили. Спустя несколько дней журналиста освободили из-под домашнего ареста и его уголовное преследование прекратили.