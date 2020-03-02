Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию и возбуждение ненависти в отношении «социальных групп»

Российские правозащитгники предложили прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти в отношении «социальных групп». Об этом говорится в их замечаниях к проекту нового Кодекса об административных правонарушениях, с которыми ознакомился «Коммерсант».

Правозащитники отмечают, что в законодательстве не определено понятие «социальной группы», из-за чего граждан наказывают за возбуждение ненависти в том числе отношении силовиков и чиновников. Помимо этого, они отметили, что секс-работниц из-за преследования вносят в специальный список МВД, что лишает их возможности найти легальную работу. Директор движения «Серебряная роза» Ирина Маслова отмечает, что существование статьи КоАП об оказании секс-услуг провоцирует коррупцию.

Правозащитники предложили отменить ответственность и за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних, так как «пропагандой суды могут посчитать буквально все что угодно». Среди предложений указана также необходимость четко сформулировать критерии для принятия решения о выдворении мигрантов, так как сейчас при нем не учитывается тяжесть нарушения, и отмена ответственности за «непредставление сведений» НКО-«иногентами» и за продолжение ими деятельности.

Разработка нового КоАП началась в прошлом году из-за необходимости его упорядочить. Опубликованный в январе проект кодекса раскритиковали из-за увеличения штрафов и ужесточения других санкций для автомобилистов. В итоге рабочая группа, готовящая документ, попросила отсрочку: срок внесения документа в правительство предложили сдвинуть с марта на май, а в Думу — с апреля на июнь.