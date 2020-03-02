Суд отправил на пересмотр дело осужденного активиста Константина Котова

Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр в Мосгорсуд апелляцию на приговор активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях на митингах, передает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

При этом суд оставил без изменения меру пресечения Котову, он останется под стражей до 2 мая.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Кассационную жалобу на приговор Тверского суда Москвы подали 15 адвокатов. Помимо этого в суд поступила дополнительная жалоба от уполномоченного по правам человека. Первыми слово взяли представители прокуратуры, которые просили изменить наказание Котову из-за чрезмерной суровости. Гособвинитель отметил, что наказание близко к максимально строгому и предложил снизить срок до года лишения свободы.

«Суд первой инстанции не в должной мере учел смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств у Котова», – пояснил представитель прокуратуры.

Однако гособвинитель настоял, чтобы суд удовлетворил только их жалобу, а не защиты – смягчить наказание, а не полностью отменить приговор. По мнению надзорного органа, суды верно установили состав преступления, и вина Котова доказана в суде первой инстанции, но неправильно назначено наказание.

Представитель уполномоченного по правам человека зачитал ходатайство омбудсмена РФ Татьяны Москальковой. Она просила отправить дело Котова на пересмотр, по ее мнению, суд первой инстанции не проверял ряд обстоятельств и назначил чрезмерно суровое наказание. «Фактически действия Котова носили мирный характер. Состав преступления находится под большим вопросом. Мы просим проверить законность судебных решений», – сказал представитель омбудсмена.

Фото: Андрей Карев/ «Новая газета»

Защита потребовала отменить приговор, прекратить уголовное преследование и немедленно освободить Котова. По словам его адвоката Марии Эйсмонт, одной неоднократности совершения административного правонарушения по статье 20.2 КоАП РФ не хватает для привлечения к уголовной ответственности. Должен быть доказан факт, что была реальная угроза здоровью граждан и причинение вреда. Она заметила, что Конституционный суд (КС) повторно разъяснил эти нарушения, которые были допущены при вынесении приговора Котову. «Тот факт, что мы сегодня собрались в кассационном суде, говорит о чудовищном сбое правосудия», – отметила защитница.

Она полагает, что приговор Тверского суда и апелляционное определение Мосгорсуда незаконны и не подлежат «косметическому редактированию» – только отменить. Эти решения «несут противоречие логики здравого смысла», заключила адвокат Эйсмонт. Ее полностью поддержали другие защитники.

«Мы будем радоваться только тогда, когда этот приговор будет отменен, а незаконно возбужденное дело будет прекращено», – сказала адвокат Анна Ставицкая.

Защитник Михаил Бирюков обратил внимание, что Котова арестовали с грубейшим нарушением – без санкции руководителя управления Следственного комитета. Это разрешение было необходимо, поскольку у активиста был статус члена избирательной комиссии.

«Я считаю, у всех складывается ощущение, что с этим делом что-то не так. Как, собственно, и со страной», – усмехнулся адвокат Юрий Костанов. Защитник заметил, что дважды КС РФ высказывался по жалобам обвиняемых по статье 212.1 УК и каждый раз ни у кого из них в деле не находил общественной опасности.

«Мне непонятно, почему в который раз мы с моими коллегами пытаемся объяснить, что дважды два – четыре, что решения КС обязательны для исполнения. Кто дал право районным судам игнорировать их? Вы нигде не найдете, что Котов где-либо нарушает чьи-либо права и создает угрозу», – возмутился адвокат Эльдар Гароз.

Адвокат Алексей Липцер, который был автором подачи заявления в КС по делу Ильдара Дадина (первый осужденный по 212.1 УК), заметил, что судья вынес приговор с грубыми нарушениями: «Мы неоднократно твердили, что нельзя привлекать к ответственности за участие в мирных пикетах и акциях. КС даже установил, чтобы были внесены поправки в закон, но этого не сделали и снова возбудили дело».

Липцер предостерег, если сейчас приговор будет изменен только в части назначения наказания и не будет полностью отменен, то это повлечет определенные юридические последствия – будут привлечены к ответственности другие граждане по ст. 212.1 УК.

Адвокаты заметили, что Второй кассационный суд ранее продемонстрировал порядочность, когда вынес определение в адрес председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой. Защита попросила вынести частное определение судье Тверского суда Станиславу Минину, который за пару дней рассмотрел дело и назначил четыре года колонии.

Котов выразил уверенностьв том, что его осудили за участие в мирных акциях, он попросил отменить приговор и отпустить на свободу.

«Дело должно было развалиться еще на стадии следствия. Но власти продолжили издевательство над здравым смыслом. Мирный протест оказался совсем не мирным, считают они. Я, который выходил вместе с другими за права людей, оказывается, презирал эти права. Сегодня суд имеет возможность прервать этот абсурд. Мое дело не уникальное, репрессивная машина не останавливается», – сказал активист.

Тверской суд Москвы в начале сентября приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима за неоднократные нарушения закона о митингах. Котов стал вторым осужденным по статье 212.1 УК, известной как «дадинская». Дело Котова было расследовано в рекордные сроки: 13 августа ему предъявили обвинение, а 15-го числа СК объявил об окончании следственных действий. Рассмотрение дела в суде заняло всего два дня. Мосгорсуд оставил решение в силе и оставил приговор без изменений.

В январе президент по итогам большой пресс-конференции поручил генпрокурору Игорю Краснову проверить законность вынесенного Котову приговора. 27 января Конституционный суд поручил пересмотреть приговор Котову, указав, что ст. 212.1 УК была применена в отношении него неверно.