«Левада-центр»: каждый третий россиянин боится заразиться коронавирусом

Почти треть участников опроса «Левада-центра» рассказали, что боятся заразиться новым коронавирусом. При этом 33% «определенно» уверены в своей защищенности, а еще 35% «скорее не опасаются» вируса.

Только один из шести человек признался, что после вспышки заболевания в Китае никак не изменил свои привычки. Так, чаще мыть руки, согласно результатам опроса, стал каждый второй, а реже выходить из дома и встречаться с другими людьми – каждый четвертый.

Еще 16% отказались от покупок в китайских интернет-магазинах; отдельные респонденты рассказали, что пользуются «народными средствами» и «не контактируют с китайцами». Ранее в феврале социологи фиксировали незначительный рост негативного отношения к Китаю из-за коронавируса (с 18% в ноябре до 24%).

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На данный момент известно о шести случаях коронавируса на территории России: двое граждан Китая уже успели вылечиться в Сибири, трое находятся на карантине в Казани после нескольких недель в Японии на лайнере Diamond Princess, а последнее заражение подтвердилось в Москве 2 марта – у прилетевшего из Италии россиянина.

В мире заражения фиксировали на всех континентах, кроме Антарктики: о заболеваниях сообщали власти около 60 государств, включая все страны Западной Европы – последними 2 марта стали Португалия и Андорра. В качестве меры профилактики 80 государств ввели ограничения для прибывающих из Южной Кореи, одного из центров вспышки. Многие мероприятия были отменены в целях профилактики: например, этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место решили провести без зрителей, а недели моды в Японии и Шанхае отменили вовсе.