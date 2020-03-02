У вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус

У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб горздрава Москвы.

Молодой человек мог заболеть на отдыхе в Италии. В Россию он вернулся 23-го февраля и находился в частном доме в Московской области. Спустя несколько дней он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу.Отмечается, что его состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Предположительно, речь идет о Давиде Берове,сотруднике Российского Футбольного Союза, который прилетел в Москву из Милана. По данным «Новой газеты», самому Берову пока ничего не говорили о диагнозе.

Накануне стало известно, что в инфекционной больнице № 1 в Москве находится мужчина с подозрением на новый тип коронавируса. При этом он свободно перемещался по больнице, ходил в туалет и контактировал с другими больными. Сейчас его и других пациентов, находящихся с ним в одной палате, перевели в стеклянные боксы.