Исследователи рассказали об использовании принудительного труда уйгуров на фабриках Apple, Google и других брендов в Китае

Китайские власти заставляют уйгуров и представителей других тюркоязычных мусульманских меньшинств работать на фабриках, производящих продукцию для известных компаний. Об этом сказано в докладе Австралийского института стратегической политики (ASPI).

Согласно ему, более 80 тысяч уйгуров в 2017-2019 годах вывезли из региона Синьцзян для работы на предприятиях в девяти регионах Китая. При работе на фабриках они живут обычно в обособленных общежитиях. При этом, согласно многим источникам, в том числе правительственным документам, им ограничивают свободу передвижения и запрещают совершать религиозные обряды.

Авторы доклада отмечают, что для пресечения принудительного труда власти Китая должны отстаивать права граждан и положить конец незаконным задержаниям уйгуров и других мусульманских меньшинств в Синьцзяне. Компании же, перечисленные в нем, должны соблюдать права человека и проходить независимые экспертизы.

ASPI в докладе упоминает в общей сложности 27 фабрик, среди которых есть связанные с брендами Acer, Adidas, Apple, Google, Lacoste, Microsoft, Mitsubishi, Nike, Puma и другими. Некоторые компании ответили авторам доклада, что решили прекратить отношения с фабриками, использующими принудительный труд. Другие бренды отметили, что у них нет прямых отношений с такими фабриками.

Уйгуры живут на северо-западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Большинство из них исповедуют ислам. США в прошлом году рассказывали, что в китайских «лагерях политического перевоспитания» могут содержаться до 3 млн человек, в том числе уйгуры и другие меньшинства. Китай же называл их «образовательными центрами» для борьбы с исламским экстремизмом.