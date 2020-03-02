Суд обязал Минфин выплатить 100 тысяч рублей экс-фигуранту «московского дела» Даниилу Конону

Тверской районный суд Москвы обязал Минфин выплатить 100 тысяч рублей бывшему фигуранту «московского дела» Даниилу Конону за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщил адвокат «Агоры» Григорий Червонный.

Сам Конон требовал от властей компенсации в размере 1,4 млн рублей за незаконное обвинение в участии в массовых беспорядках во время акции протеста 27 июля и незаконные обыски. Активист намерен обжаловать решение.

«Суд в том числе сослался на практику зачета уголовного ареста как административного. Она совершенно новая, и на наш взгляд неправомерная. Потому будем судиться дальше», — сказал он в разговоре с «Новой газетой».

Напомним, студента МГТУ им. Баумана Даниила Конона арестовали в начале августа. По версии следствия, он «координировал массовые беспорядки», показывая людям направления движения во время шествия. 3 сентября следствие прекратило дело против него, а также других фигурантов — Алексея Миняйло, Сергея Абаничева и Владислава Баранова. В СК объяснили, что их действия на митинге стоит квалифицировать как административные нарушения.