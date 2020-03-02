«Количество инициатив не окончательный критерий»: Песков – о награждении сенатора Геремеева «за активную законотворческую деятельность»

Сенатор от Чечни Сулейман Геремеев, ни один из законопроектов которого за 10 лет в Совфеде не прошел и первого чтения, все это время активно помогал другим парламентариям. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил вручение ему награды «за активную законотворческую деятельность».

Указ о награждении группы сенаторов, включая фигурирующего в деле об убийстве Бориса Немцова Геремеева, президент Владимир Путин подписал 27 февраля — в день пятилетия со дня смерти оппозиционера. СМИ тогда отмечали, что последние пять лет Геремеев вовсе не вносил законопроектов на рассмотрение нижней палаты.

«Количество законотворческих инициатив вряд ли может быть каким-то окончательным критерием, — сказал Песков в ходе брифинга, — потому что сенатор может принимать активное участие в разработке инициатив, которые дальше уже инициируются другими сенаторами. Поэтому только по количеству внесенных законопроектов судить по активности того или иного законодателя нельзя» (цитата по «Медузе»).

Военный Сулейман Геремеев был назначен на должность сенатора осенью 2009 года; полномочия его предшественника Умара Джабраилова при этом истекали только в 2011 году. За несколько недель до назначения Геремеева вызывали на допрос по делу об убийстве экс-депутата, критиковавшего Рамзана Кадырова. Сенатор также является родственником предполагаемых организаторов убийства Бориса Немцова и сам фигурировал в материалах дела; несмотря на это, он не был допрошен ни в ходе следствия, ни в суде.