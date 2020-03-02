США выдали ордер на арест бизнесмена Олега Тинькова. На время разбирательства он будет находиться в Лондоне

США выдали ордер на арест бизнесмена Олега Тинькова —

основного акционера TCS Group Holding (головная компания «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования»). Об этом компания сообщила на сайте Лондонской биржи.

Судебные слушания проходят в Лондоне и касаются занижения бизнесменом своих доходов для налоговой отчетности. Ожидается, что на время разбирательства Тиньков будет находиться в Лондоне.

Ранее британская газета Sunday Express рассказывала, что Тиньков внес залог размером 20 млн фунтов стерлингов, чтобы находиться на свободе во время суда. В компании это подтвердили, но сумму залога не назвали. Помимо этого, по данным газеты, Тиньков должен будет отмечаться в полиции три раза в неделю и сдать свои паспорта.

О том, что Налоговая служба США инициировала судебное разбирательство против Тинькова, TCS Group сообщила в конце прошлой недели. При этом, согласно базе данных службы, бизнесмен не является гражданином Соединенных Штатов с 2013 года.