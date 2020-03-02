РБК: из-за новых правил ЦБ в январе резко упало количество оформленных кредитных карт

В январе впервые за пять лет снизилась к году выдача кредитных карт россиянам, сообщили РБК в крупнейших бюро кредитных историй. По данным «Эквифакс», банки выдали около 540 тысяч карт — почти на 22% меньше, чем в январе 2019-го; другие агентства, НБКИ и ОКБ, сообщили о падении показателя на 11,2% и 16,8% соответственно.

Опрошенные изданием эксперты заметили, что падение в этом сегменте началось еще в конце 2019 года, однако шло меньшими темпами: на розничном кредитовании сказались меры Центробанка, который с 1 октября обязал банки при выдаче потребительских кредитов рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика.

По сравнению с декабрем прошлого года выдачи карт снизились почти на 40%, что РБК объясняет ежегодным предновогодним всплеском кредитования. В январе же снижение больше всего сказалось на картах с большими лимитами (от 300 тысяч рублей и выше).

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Чем выше показатель долговой нагрузки у человека, которому одобрили заявку на ссуду, тем больше резервных фондов кредитная организация должна создать на всякий случай. Из-за введения меры доля одобренных банками за год кредитных заявок упала до минимума за два года: отказ получили две трети обратившихся, тогда как годом ранее их было около 59%. Эксперты также объясняли участившиеся отказы «скромной динамикой» доходов населения.