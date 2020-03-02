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Заражено — 89226, смертей — 3055. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом

У летевшего из Ирана через аэропорт Шереметьево пассажира подтвердили коронавирус

Общество

 

Коронавирус нового типа обнаружили у иностранного пассажира, который через московский аэропорт Шереметьево 29 февраля прилетел в Пекин из Ирана, сообщает российское посольство в Китае. 

У остальных пассажиров этого рейса «Аэрофлота», среди которых было 20 россиян, симптомов заболевания нет. Тех пассажиров, кто сидел в непосредственной близости от больного, поместят на двухнедельный карантин, а других отпустят 2 марта. 

В Китае, несмотря на продолжительное снижение темпов роста заболеваемости, сохраняется сильный очаг инфекции: к настоящему моменту известно о более 80 тысячах больных, из которых больше половины уже вылечились. 

Иран, наряду с Южной Кореей и Италией, лидирует по числу заболевших за пределами Китая: по данным властей, там заразились около тысячи человек и погибли 53 человека (СМИ утверждали, что цифра в несколько раз больше).

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Теги:
шереметьево, москва, китай, коронавирус, va

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