Экс-командира украинского батальона «Айдар» задержали на границе с Грецией по запросу России

На границе с Грецией задержали бывшего командира украинского батальона «Айдар» и народного депутата Украины Сергея Мельничука, передает «Укринформ».

В полицейское отделение, где он находится, приехал представитель украинского МИД Сергей Погорельцев. По его словам, консул договорился с греческой полицией о том, что Мельничука на время задержания обеспечат водой и едой. Ему также позволили пользоваться своим телефоном и предоставили русскоговорящего адвоката.

О своем задержании Мельничук рассказал в фейсбуке вечером накануне. Он сообщил, его вместе с беременной женой и десятимесячным сыном доставили в полицию по запросу России, которая объявила Мельничука в международный розыск. Погорельцев пояснил, что родных задержанного уже разместили в гостинице.

24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» был создан в 2014 году по инициативе Мельничука, в него вступили добровольцы из «Самообороны майдана» и «Правого сектора» (признана в России экстремистской и запрещена). Батальон воевал против ополченцев на Донбассе.

Следственный комитет России считает, что в июне 2014 года Мельничук принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, в результате которого погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.