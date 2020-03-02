«Ведомости»: правительство отказалось выделить 2 млрд рублей на иностранное кино и адаптации российских фильмов

Правительство отказалось от планов увеличить с 70 миллионов до 2 миллиардов рублей размер субсидий, которые в 2020 году выделят кинопродюсерам на рибейты и адаптацию. Меру посчитали необоснованной, утверждают источники газеты «Ведомости».

Федеральную программу субсидирования запустили прошлой осенью (ранее существовала на уровне регионов): согласно постановлению экс-премьера Дмитрия Медведева, в 2020 году в рамках пилотного проекта выделят 70 миллионов рублей, из которых избранным иностранным кинематографистам возместят до 40% затрат на создание в России художественных, документальных и анимационных фильмов и сериалов.

В конце 2019 года совет при президенте по стратегическому развитию решил выделить на те же цели в 2020 году еще 750 миллионов рублей (в 2021 году сумма должна была вырасти до 1,5 миллиарда), а также еще 1,25 миллиарда на адаптацию российского контента за рубежом – создание субтитров и озвучку на иностранных языках, продвижение и рекламу в других странах и на фестивалях (до 70% от всех затрат).

Один из собеседников «Ведомостей» отметил, что новый министр экономики Максим Решетников во время переговоров выразил беспокойство, что «без тщательной экспертизы софинансирование из бюджета могут получить зарубежные фильмы, которые очерняют Россию». Решение о массовом финансировании в правительстве примут уже после исполнения пилотного проекта: «Теперь мы теряем лицо перед иностранцами, с которыми начали обсуждать проекты», – пожаловался владелец неназванной киностудии.