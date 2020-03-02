Сахалин приостановит авиасообщение с японским Хоккайдо из-за коронавируса

Власти Сахалина решили приостановить авиасообщение с японским Хоккайдо из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу регионального Минздрава Владимира Ящука.

«После 5 числа мы рейсы с неблагополучных территорий закрываем. Если будут объявлены чрезвычайные ситуации на остальных территориях Японии, мы будем выносить аналогичные предложения, как и по Хоккайдо», — сказал он.

К числу неблагополучных территорий Ящук отнес Китай и Южную Корею, сообщение с которыми уже закрыто. Сейчас из Южно-Сахалинска в Хоккайдо дважды в неделю летает авиакомпания «Аврора». С просьбой ограничить авиасообщение с японской префектурой власти Сахалина ранее обратились к федеральному правительству.

На 29 февраля в Хоккайдо было зафиксировано 66 случаев заболевания коронавирусом, власти острова ввели режим ЧС. Общее число заразившихся в Японии превышает 960, погибли 12 человек. Более 700 из инфицированных приходится на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего на карантине в порту Йокогамы.

По последним данным, жертвами COVID-12 стали более трех тысяч человек во всем мире, число заболевших превышает 88 тысяч. Среди россиян заразившимися считаются трое эвакуированных с Diamond Princess, они находятся на карантине в Казани.