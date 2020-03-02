Эксперт по делу псковской журналистки Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, подала на нее в суд из-за поста в фейсбуке

Психолог Ольга Якоцуц, которой поручили провести новую экспертизу по делу об оправдании терроризма против псковской журналистки Светланы Прокопьевой, подала на нее в суд. Об этом Прокопьева сообщила в своем фейсбуке.

Якоцуц требует от журналистки моральной компенсации в 500 тысяч рублей из-за поста в фейсбуке от 23 января. Она также добивается опровержения публикации, добавляет «Север.Реалии». Психолог увидела в сообщении Прокопьевой утвержденния о «нарушении деловой этики и обычаев делового оборота», «неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни».

Претензии Якоцуц вызвал пост журналистки, где она рассказывает о новых экспертах, которые должны проверить ее колонку «Репрессии для государства» — именно из-за нее Прокопьевой были предъявлены обвинения. Журналистка предположила, что специалисты «будут жать до последнего», чтобы суд вынес обвинительный приговор и назначил ей, по крайней мере, штраф.

«В битву экспертов на стороне сил зла (так считаем по умолчанию, а там видно будет) вступают: Ольга Леонидовна Якоцуц, кандидат психологических наук, доцент ВАК, директор ООО "Консорциум"…», — написала тогда Прокопьева.

Дело против нее (ст. 205.2 УК) возбудили после того, как в эфире «Эха Москвы в Пскове» журналистка говорила о совершенном 17-летним Михаилом Жлобицким теракте в Архангельске, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые с ним борются. Эксперты посчитали, что Прокопьева признает теракт «логичным и обоснованным», а также «единственным возможным решением для привлечения внимания к проблемам в современной России». В декабре прокуратура вернула дело на доследование.