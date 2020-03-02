В столице Филиппин бывший охранник торгового центра взял в заложники несколько десятков его посетителей

На Филиппинах в пригороде столицы Манилы вооруженный мужчина взял в заложники от 20 до 30 посетителей торгового центра V Mall. Одного человека госпитализировали с огнестрельным ранением, сообщают местные СМИ.

По словам мэра города, нападавший оказался бывшим охранником этого торгового центра. Он открыл огонь на втором этаже, а также угрожает применением гранаты. Вскоре он согласился допустить к себе переговорщиков из других охранников и сотрудников СМИ.

raw video from Greenhills Shopping Center re pamamaril doon. Video credit to Johaira Sobair - Naga @dzbb @gmanewstv @gmanews @gmanewsbreaking pic.twitter.com/pjxztkJIYA — Jhanon Tomawis Sobair (@injhagram) March 2, 2020

UPDATE: Sunud-sunod ang pagdating ng mga otoridad sa V-Mall sa San Juan City kung saan iniulat ang hostage-taking kaninang pasado alas onse ng umaga. | via @MMakalalad pic.twitter.com/nd60eLX7es — DZBB Super Radyo (@dzbb) March 2, 2020

В начале февраля теракт в торговом центре произошел в другой стране юго-восточной Азии — в Таиланде. 32-летний военнослужащий сбежал из части на северо-востоке страны, убив нескольких сослуживцев, и открыл огонь по посетителям торгового центра, взяв несколько десятков из них в заложники. Всего тогда погибли 27 человек, еще полсотни получили ранения.