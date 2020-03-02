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В столице Филиппин бывший охранник торгового центра взял в заложники несколько десятков его посетителей

Общество

 

На Филиппинах в пригороде столицы Манилы вооруженный мужчина взял в заложники от 20 до 30 посетителей торгового центра V Mall. Одного человека госпитализировали с огнестрельным ранением, сообщают местные СМИ. 

По словам мэра города, нападавший оказался бывшим охранником этого торгового центра. Он открыл огонь на втором этаже, а также угрожает применением гранаты. Вскоре он согласился допустить к себе переговорщиков из других охранников и сотрудников СМИ.

В начале февраля теракт в торговом центре произошел в другой стране юго-восточной Азии — в Таиланде. 32-летний военнослужащий сбежал из части на северо-востоке страны, убив нескольких сослуживцев, и открыл огонь по посетителям торгового центра, взяв несколько десятков из них в заложники. Всего тогда погибли 27 человек, еще полсотни получили ранения.

Теги:
нападение, филиппины, va

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