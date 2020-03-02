Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 23-летняя фигуристка Аделина Сотникова решила завершить карьеру. Об этом она объявила в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой. Мне грустно и тяжело это говорить», — цитирует ее агентство.

Такое решение спортсменка приняла из-за проблем со здоровьем. На прошлой неделе ее выписали из больницы после операции, в ходе которой в позвоночник Сотниковой установили шесть титановых шурупов. Девушке предстоит длительная реабилитация и восстановление.

В последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16. Сотникова завоевала золото на Олимпиаде в Сочи 2014 года, ранее она дважды становилась обладателем серебра на чемпионатах Европы.