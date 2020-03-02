Что произошло за ночь 2 марта. Коротко
«Новая газета»редакция
- Гонку кандидатов в президенты США от демократов покинул фаворит первого голосования сторонников партии в Айове. О своем решении 38-летний Пит Буттиджич — первый открытый гей среди кандидатов в президенты — объявил, выступая в городе на севере Индианы, мэром которого он был последние восемь лет. По данным соцопросов, он замыкал пятерку кандидатов от демократов, достигнув к концу февраля своего максимального рейтинга — на уровне 11%.
- Число новых случаев коронавируса, выявленных за сутки в Южной Корее, более чем в два раза обошло китайские показатели — 476 против 202 больных. Всего в мире около 1160 новых заражений: болезнь распространилась уже на 58 стран, последними к ним присоединились Эквадор, Катар и Монако; о первом больном также объявили власти Нью-Йорка. В Китае вылечиться удалось уже 44 тысячам человек — это более половины от всех 88 тысяч заболевших на данный момент.
- Российские военные отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии. Режим Асада накануне объявил о закрытии своего воздушного пространства и пригрозил, что будет сбивать все враждебные летательные аппараты. После того, как его военные сбили турецкий беспилотник, с помощью которых совершались налеты по позициям правительственных войск, Турция в ответ атаковала два бомбардировщика, а ближе к ночи объявила о разрушении аэродрома под Алеппо.
- Северная Корея провела первые за год пуски снарядов в сторону Японского моря. Два снаряда дальностью около 230 километров запустили из полигона в районе города Вонсан на юго-востоке страны. Более подробные данные о типе снарядов южнокорейская разведка пока не привела.
- Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании объяснила решение проблемами со здоровьем: 23-летней спортсменке предстоит долгая реабилитация после операции на позвоночнике, которую она перенесла на прошлой неделе.
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