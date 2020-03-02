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Победитель кокусов в Айове Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Политика

 

Одержавший победу на кокусах в Айове представитель Демократической партии США Пит Буттиджич решил выйти из президентской гонки. Об этом он заявил на мероприятии в Саунд-Бенде. 

«Мы должны признать, что на данном этапе гонки лучший способ сохранить веру в наши цели и идеалы — это отойти в сторону и помочь сплотить нашу партию и нашу страну. Поэтому сегодня я принимаю трудное решение приостановить мою выборную кампанию», — цитирует Буттиджича CNN.

Такое решение политик принял после победы Джо Байдена на праймериз в Южной Каролине — незадолго до предстоящего «супервторника», когда голосование пройдет в 15 штатах. Действующий президент США Дональд Трамп в своем твиттере уточнил, что в таком случае все голоса, которые мог бы получить Буттиджич, отойдут «сонному» Байдену. «Это подходящее время. Демократы выводят Берни из игры. Никакого выдвижения, опять!», — пишет он

Первые предварительные внутрипартийные выборы состоялись в начале февраля в Айове. Второе место тогда занял Берни Сандерс, а считающийся основным кандидатом от демократов Байден стал четвертым. На праймериз в Южной Каролине последнего поддержала почти половина избирателей, а Буттиджич оказался лишь на четвертом месте.

CNN указывает, что лидер кокусов в Айове столкнулся с трудностями, среди которых недостаток финансирования, соперничество за голоса умеренных демократов с Майклом Блумбергом, а также недостаток поддержки со стороны темнокожих избирателей.

Теги:
kb, выборы президента сша

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