Победитель кокусов в Айове Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Одержавший победу на кокусах в Айове представитель Демократической партии США Пит Буттиджич решил выйти из президентской гонки. Об этом он заявил на мероприятии в Саунд-Бенде.

Thank you for inviting me into your homes, sharing your stories, and putting your trust in me. We launched our campaign because Americans are hungry for a new kind of politics that brings us together.



And together we'll beat this president and build the era that must come next. pic.twitter.com/QDajvx1lpL — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) March 2, 2020

«Мы должны признать, что на данном этапе гонки лучший способ сохранить веру в наши цели и идеалы — это отойти в сторону и помочь сплотить нашу партию и нашу страну. Поэтому сегодня я принимаю трудное решение приостановить мою выборную кампанию», — цитирует Буттиджича CNN.

Такое решение политик принял после победы Джо Байдена на праймериз в Южной Каролине — незадолго до предстоящего «супервторника», когда голосование пройдет в 15 штатах. Действующий президент США Дональд Трамп в своем твиттере уточнил, что в таком случае все голоса, которые мог бы получить Буттиджич, отойдут «сонному» Байдену. «Это подходящее время. Демократы выводят Берни из игры. Никакого выдвижения, опять!», — пишет он

Первые предварительные внутрипартийные выборы состоялись в начале февраля в Айове. Второе место тогда занял Берни Сандерс, а считающийся основным кандидатом от демократов Байден стал четвертым. На праймериз в Южной Каролине последнего поддержала почти половина избирателей, а Буттиджич оказался лишь на четвертом месте.

CNN указывает, что лидер кокусов в Айове столкнулся с трудностями, среди которых недостаток финансирования, соперничество за голоса умеренных демократов с Майклом Блумбергом, а также недостаток поддержки со стороны темнокожих избирателей.