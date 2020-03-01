Путин подписал законы о выплате маткапитала за рождение первенца и бесплатном питании для младшеклассников

Президент Владимир Путин подписал законопроект о расширении программы материнского капитала. Мера позволит России «выбраться из демографической ловушки», говорил Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию 15 января, на котором была анонсирована готовящаяся конституционная реформа.

В частности, выплата семьям при рождении или усыновлении первого ребенка с 1 января 2020 года составит 466 617 рублей, а выплата при появлении второго ребенка увеличится на 150 тысяч рублей — до 616 617 руб. Закон также сократит в три раза срок выдачи сертификата и срок получения денег (до 5 и 10 дней соответственно).

В правительстве оценивали число семей, в которых в 2020 году появится первенец, в 561 тысячу; второй ребенок ожидается в схожем числе семей. По словам вице-премьеры Татьяны Голиковой, в этом году на выплаты в рамках материнского капитала направят 122,4 миллиарда рублей, затем эта цифра будет расти — до 210 и 265 миллиардов в 2021 и 2022 годах.

Путин также подписал закон, связанный и с другим его предложением, озвученным в ходе послания парламентариям — о бесплатном горячем питании для учеников младших классов по всей стране не менее раза в день. В интервью журналистам «России 1» Путин говорил, что в правительстве «все были против» этого и шаги по реализации «дались непросто».