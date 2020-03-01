Турция атаковала над Идлибом два сирийских боевых самолета в ответ на сбитый беспилотник

Турецкие системы ПВО сбили над провинцией Идлиб два бомбардировщика типа Су-24 сирийских правительственных войск, сообщили в Минобороны Турции. Пилотам удалось катапультироваться, они спаслись, уточнило сирийское информагентство SANA.

Сбитые сирийские самолеты, согласно сообщению турецких военных, якобы пытались атаковать самолеты турецких военных. Они также утверждают, что они уничтожили три сирийских системы ПВО, одна из которых ранее днем атаковала их беспилотник.

MSB: İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürüldü https://t.co/j4FeUgNb0j pic.twitter.com/3QmhFNwwi2 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 1, 2020

Турецкий беспилотник был сбит над городом Саракеб в Идлибе за несколько часов до этого. Правительство Сирии объявило о закрытии там воздушного пространства: «Любые летательные аппараты, нарушившие наши границы, будут восприняты как враждебные и сбиты», — говорили в сирийском командовании.

Обострение между Турцией и Сирией в провинции Идлиб произошло после того, самолет сирийского режима 27 февраля нанес авиаудар по турецким позициям, убив более 30 военных. В ответ турецкие беспилотники и артиллерия атаковали позиции сирийской армии и ее союзников, в том числе шиитской «Хезболлы».