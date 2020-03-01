Несколько тысяч мигрантов из Турции осаждают греческую границу. Греция намерена защищать ее «любыми средствами»

Власти Турции стимулируют находящихся в стране мигрантов покидать страну, сообщает Болгарское национальное радио. О решении открыть границы президент Эрдоган объявил несколько дней назад на фоне резкой эскалации ситуации вокруг сирийского Идлиба.

Так, из Стамбула и других частей Турции к границе их доставляют на автобусах, а турецкий телеканал TRT публикует в соцсетях карты с маршрутами для беженцев. По данным министра внутренних дел Турции, через пограничные пункты за последние дни были пропущены более 76 тысяч мигрантов. В Международной организации по миграции оценили число людей на греческой границе в 13 тысяч человек. Помимо сирийцев, как отмечает БНР, там также находятся беженцы из Ирака и Афганистана.

الطريق إلى #فرنسا.. خريطة توضيحية للطرق التي من المحتمل أن يسلكها اللاجئون من #تركيا للوصول إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى pic.twitter.com/pQ3OVfsaep — عربي TRT (@TRTArabi) February 28, 2020

Поскольку греческие пограничные пункты закрыты, а силы безопасности используют силу для предотвращения прохода, все больше и больше людей пытаются пересечь пограничную реку Марицу. Тысячи беженцев провели последнюю ночь на границе между Турцией и Грецией под открытым небом. Накануне сообщалось о столкновениях с применением слезоточивого газа, сегодня ожидаются попытки массированного проникновения мигрантов на греческие острова (29 февраля на Лесбос по морю уже прибыли несколько сотен мигрантов).

Look who’s lecturing us on international law! They’re shamelessly throwing tear gas bombs on thousands of innocents piled at their gates. We don’t have an obligation to stop people leaving our country but #Greece has the duty to treat them as human beings! https://t.co/Av0v5GIy5o pic.twitter.com/C9ceVnlx4f — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 29, 2020

Министр морского флота и островной политики Греции Яннис Плакиотакис заявил, что Греция готова защищать национальную границу в Эгейском море «всеми средствами». В полной боевой готовности находятся более 50 военных кораблей, а также подразделения Агентства Европейского союза по безопасности внешних границ («Фронтекс») – оно является ответственным за координацию деятельности национальных пограничных служб и обеспечивает безопасность внешних границ Евросоюза.

«Греция стала мишенью организованной незаконной попытки нарушения ее границ», – заявил официальный представитель правительства Стелиос Пецас. Греческие законодатели назвали создавшуюся обстановку «провокацией Анкары и давлением на Брюссель». В связи с этим министр иностранных дел Никос Дендиас высказался за созыв внеочередной встречи министров иностранных дел ЕС.