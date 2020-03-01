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Несколько тысяч мигрантов из Турции осаждают греческую границу. Греция намерена защищать ее «любыми средствами»

Политика

Геннадий Габриэлянкорреспондент «Новой» на Балканах

 

Власти Турции стимулируют находящихся в стране мигрантов покидать страну, сообщает Болгарское национальное радио. О решении открыть границы президент Эрдоган объявил несколько дней назад на фоне резкой эскалации ситуации вокруг сирийского Идлиба.

Так, из Стамбула и других частей Турции к границе их доставляют на автобусах, а турецкий телеканал TRT публикует в соцсетях карты с маршрутами для беженцев. По данным министра внутренних дел Турции, через пограничные пункты за последние дни были пропущены более 76 тысяч мигрантов. В Международной организации по миграции оценили число людей на греческой границе в 13 тысяч человек. Помимо сирийцев, как отмечает БНР, там также находятся беженцы из Ирака и Афганистана.

Поскольку греческие пограничные пункты закрыты, а силы безопасности используют силу для предотвращения прохода, все больше и больше людей пытаются пересечь пограничную реку Марицу. Тысячи беженцев провели последнюю ночь на границе между Турцией и Грецией под открытым небом. Накануне сообщалось о столкновениях с применением слезоточивого газа, сегодня ожидаются попытки массированного проникновения мигрантов на греческие острова (29 февраля на Лесбос по морю уже прибыли несколько сотен мигрантов). 

Министр морского флота и островной политики Греции Яннис Плакиотакис заявил, что Греция готова защищать национальную границу в Эгейском море «всеми средствами». В полной боевой готовности находятся более 50 военных кораблей, а также подразделения Агентства Европейского союза по безопасности внешних границ («Фронтекс») – оно является ответственным за координацию деятельности национальных пограничных служб и обеспечивает безопасность внешних границ Евросоюза.

«Греция стала мишенью организованной незаконной попытки нарушения ее границ», – заявил официальный представитель правительства Стелиос Пецас. Греческие законодатели назвали создавшуюся обстановку «провокацией Анкары и давлением на Брюссель». В связи с этим министр иностранных дел Никос Дендиас высказался за созыв внеочередной встречи министров иностранных дел ЕС.

Теги:
мигранты, турция, евросоюз, греция

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