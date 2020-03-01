В российском МИДе пожаловались на задержание в Анкаре трех журналистов Sputnik

Министерство иностранных дел потребовало от властей Турции обеспечить безопасность трех журналистов российского информагентства Sputnik, которых накануне вечером задержали в Анкаре. Осудил действия Анкары и представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

В «России сегодня», куда входит Sputnik, рассказывали, что к их сотрудникам, гражданам Турции, 29 февраля около 23:00 мск начали ломиться возмущенные люди, «угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских».

После того, как те пожаловались в полицию, нападавшие скрылись, а сотрудников Sputnik доставили в прокуратуру для допроса; с тех пор на связь они не выходили. Турецкая газета «Созджу» позже писала, что журналистов задержали из-за их статьи о приграничном регионе Хатай, который после референдума в 1939 году вошел в состав Турции.

Российско-турецкие отношения ухудшились, после того как в сирийской провинции Идлиб погибли несколько десятков турецких военнослужащих: Россия оказывает поддержку правительству Башара Асада, а развернувшая там наблюдательную миссию Турция, как утверждают в российском Минобороны, помогает в свою очередь сирийской оппозиции. На фоне обострения конфликта протестная акция проходила у генконсульства в Стамбуле в ночь на 28 февраля.