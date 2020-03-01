В Москве у Храма Христа Спасителя начались одиночные пикеты в защиту политзаключенных

В Москве на Патриаршем мосту у Храма Христа Спасителя начались одиночные пикеты в защиту заключенных по сфабрикованным делам. Несколько человек вышли к главному храму страны, чтобы «проявить христианскую солидарность с политзаключенным».

Первым в пикет встал фигурант «московского дела», предприниматель и активист Алексей Миняйло с цитатой из пророка Исайи: «Вот пост который я избрал: расторгнуть оковы неправды». Еще один участник вспомнил на своем плакате другую цитату из Писания: «Как сделалась блудницей верная столица: правда обитала в ней, а теперь убийцы».

Алексей Миняйло стоит в пикете. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Миняйло объяснил, почему решил выйти на пикет именно в Прощеное воскресенье, перед началом Великого поста: «Проблема в том, что христиане часто начинают обсуждать: что нужно жрать, а что не жрать в Великий пост. Но это не тот вопрос. Смысл поста не в еде, а в том, чтобы делать поступки милосердия. Пост это самое время бороться за справедливость. Православие — это не про молиться и поститься, а про изменение мира своими делами».

По его мнению, в выступлениях в защиту невинно осужденных не хватает голоса христиан: «Часто христиане думают, что политические заключенные — это другая реальность, это не про них. Но это не так. Мы призываем всех православных заступаться за узников совести. За политзаключенных и за тех, кто пострадал за веру, как "Свидетели Иеговы" (признаны судом экстремистской организацией и запрещены в России) — люди сидят в тюрьме за свою веру».

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

«Политзаключенными были Иоанн Предтеча, Иоанн Златоуст, Митрополит Филипп (Колычев) и бессчетное количество мучеников и исповедников. Сам Господь Иисус Христос был распят по сфабрикованному против него политическому делу», — отмечал Миняйло в приглашении на мероприятие в соцсетях. Сам активист также регулярно принимает участие в пикетах, которые с осени проходят каждую пятницу возле станций метро.

«Христианский мир он и должен олицетворять собой милосердие, смелость и отвагу, — рассказала 25-летний режиссер короткометражных фильмов Анна Кузьминых, вышедшая с плакатом "Бог есть свет и никакой тьмы". — И мне очень не нравится все, с чем сейчас ассоциируется РПЦ в современном обществе и я прекрасно понимаю людей, которые ненавидят РПЦ».

«Мне бы хотелось напомнить, что есть действительная ценность христианства в контексте того, что происходит в стране, — добавила девушка. — Она в том, чтобы высказываться, не боясь, что тебя осудят те, кто стоят сверху. В том, чтобы стоять за правду. Если ты видишь, что где-то кого-то невинно осуждают, ты не должен закрывать глаза и думать "ну они там сами разберутся". Все это твое дело и ты не должен молчать об этом».