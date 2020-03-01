В Армении обнаружили первый случай заражения коронавирусом

В Армении у прилетевшего недавно из Тегерана 29-летнего мужчины обнаружили заражение новым коронавирусом, сообщил премьер Никол Пашинян. Вместе с супругой и еще около 30 людьми, с которыми он контактировал (включая сотрудника погранслужбы), его разместят на карантин в отеле в центре Еревана у площади Республики.

Из-за этого в столице страны было отменено шествие памяти демонстрантов, погибших в ходе протестов весной 2008 года против результатов президентских выборов. Глава Минздрава Арсен Торосян, ранее выступавший против специальных мер по коронавирусу, на пресс-конференции призвал граждан при встрече не пожимать друг другу руки и не целоваться.

На этой неделе по три случая коронавируса выявили также в Грузии и Азербайджане: многие заболевшие прибыли из Ирана, который по числу жертв в странах за пределами Китая остается лидером (по данным властей, скончались уже 43 человека; СМИ приводят цифры в несколько раз больше).

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В мире известно о 86 тысячах случаев заражения: почти 40 тысяч из них вылечились; по числу обнаруженных за сутки больных Китай обошла Южная Корея — с 1 марта Россия ограничила авиасообщение с этой страной. О первых смертях от коронавируса сообщили в США, Тайланде и Австралии — в последнем случае погибшим оказался эвакуированный 78-летний пассажир лайнера Diamond Princess, несколько недель простоявшего на карантине у Токио.