В Приморье светооператора дома культуры арестовали после показа гей-порно на праздновании Масленицы

В Приморском крае суд Михайловского района арестовал 18-летнего местного жителя, который накануне во время празднования Масленицы полминуты транслировал гей-порно на экране на здании районной администрации. Он признал вину, сообщили в региональном управлении МВД.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что до декабря юноша подрабатывал светооператором дома культуры села Михайловка, однако его уволили в декабре 2019 года за «недобросовестное выполнение обязанностей».

По данным «Восток-Медиа» и телеграм-канала Mash, речь идет о студенте сельхозакадемии Уссурийска Егоре Егорове, который таким образом решил отомстить за увольнение. По возбужденному делу о распространении порнографии ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или до 6 лет лишения свободы.