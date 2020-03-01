Байден победил на праймериз демократов в Южной Каролине

Бывший американский вице-президент Джо Байден взял 48,4% голосов в ходе праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина, сообщает CNN. У его главного конкурента, «демократического социалиста» сенатора Берни Сандерса 19,9% голосов.

Остальные кандидаты не смогли получить от сторонников партии в этом штате больше проходного минимума. В частности, Байдену удалось заручиться наибольшей поддержкой среди избирателей старше 65 и темнокожих избирателей. Его в ходе экзит-поллов также часто называли люди, определяющие свои взгляды как либеральные.

По числу делегатов, которые на федеральном собрании Демпартии выберут кандидата в президенты, Байден обошел фаворита первых кокусов в Айове Пита Бутиджича и занял второе место после Сандерса. Фаворит гонки может определиться после «супервторника» 3 марта, когда голосования пройдут в 14 штатах (будут разыграны около трети делегатов).