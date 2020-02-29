Главный приз Берлинского кинофестиваля получила иранская картина «Зла не существует»

«Золотого медведя», главной награды Берлинского кинофестиваля, удостоилась картина иранского режиссера Мохаммада Расулофа «Зла не существует» о судьбе итальянского художника Антонио Лигабуэ.

The Golden Bear for Best Film of the 70th #Berlinale goes to "Sheytan vojud nadarad" (There Is No Evil), directed by #MohammadRasoulof and produced by Mohammad Rasoulof, Kaveh Farnam, and Farzad Pak. pic.twitter.com/JaRLwGBkGR — Berlinale (@berlinale) February 29, 2020

«Серебряного медведя» получил фильм «Никогда, редко, иногда, всегда» американского режиссера Элайзы Хитман, рассказывающий о девушке-подростке из Пенсильвании, которая едет в Нью-Йорк, чтобы прервать нежелательную беременность.

«Серебряного медведя» за лучшую операторскую работу получил фильм режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель «Дау. Наташа» о советском физике, лауреате Нобелевской премии Льве Ландау.

«Серебряного медведя» за лучшую режиссуру получил кореец Хон Сан Су за фильм «Женщина, которая убежала». Лучшим актером был признан Элио Джермано за роль в «Я хотел спрятаться», а лучшей актрисой — Паула Бер («Ундина»).

Ранее в программе «Панорама-док» на Берлинском кинофестивале приз зрительских симпатий получил фильм оскаровского номинанта Дэвида Франса «Добро пожаловать в Чечню». Картина рассказывает, как с помощью активистов из Чечни вывозили жертв большой охоты на геев, объявленной в республике.