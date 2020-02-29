В Приморье возбудили уголовное дело из-за показа порно-видео на площади во время празднования Масленицы

В селе Михайловка Приморского края возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов (п. «б» ч. 3 ст. 242) после показа порно-видео на экране, установленном на центральной площади, во время празднования Масленицы. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

В ведомстве отмечают, что неизвестный, незаконно получивший доступ к компьютеру, имеющему выход на медиапанно, включил ролик «порнографического содержания».

Как пояснила начальник отдела по культуре и молодежной политике Михайловского района Анна Рябенко, видео транслировалось не более 30 секунд. В администрации Михайловского района отметили, что не имеют к инциденту отношения, и пообещали «наказать по всей строгости закона» тех, кто отвечал за показ видео на экране.