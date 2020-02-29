В Пермском крае уволили главврача станции скорой помощи. Его подчиненные волокли пациента по асфальту, боясь испачкать носилки

В городе Березники Пермского края уволили главного врача станции скорой помощи, сотрудники которой без носилок волокли пациента по асфальту. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

В пресс-службе уточнили, что главврача уволили «не только по этому случаю». Решение о дисциплинарном взыскании в отношении сотрудников скорой помощи, которые тащили пациента по асфальту, будет принято по результатам проверки, отметили в краевом Минздраве.

Минздрав Пермского края начал проверку после публикации видео, на котором фельдшеры волокут пациента в машину скорой помощи по асфальту https://t.co/CO9jOIho2s pic.twitter.com/rewsBAPnWT — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 24, 2020

На прошлой неделе Минздрав Пермского края начал проверку после публикации видео, на котором фельдшеры без носилок затаскивают мужчину в машину скорой помощи. Глава краевого Минздрава Оксана Мелехова назвала такое отношение к пациенту недопустимым, и пообещала, что все виновные будут наказаны. Проверку из-за ненадлежащего оказания экстренной медицинской помощи также начала местная прокуратура.

Видео, о котором идет речь, опубликовали в паблике «ЧП Березники» во «ВКонтакте». На нем наблюдавшая за действиями сотрудников «скорой» женщина сказала, что мужчина, которого врачи волокут по асфальту, пьяный, и предложила переложить его на носилки. В ответ медработник сказал: «Носилки для больных, а не для этого. Он весь грязный. А потом тебя понесу на этих носилках».