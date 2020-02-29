Картина Дэвида Франса «Добро пожаловать в Чечню» получила приз зрительских симпатий на «Берлинале»

В программе «Панорама-док» на Берлинском кинофестивале приза зрительских симпатий удостоена картина «Добро пожаловать в Чечню» Дэвида Франса. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

The #Panorama Audience Award for the best documentary goes to "Welcome to Chechnya" by #DavidFrance!💥💐👏 pic.twitter.com/MPglNTKJBG — Berlinale (@berlinale) February 29, 2020

Картина оскаровского номинанта рассказывает, как с помощью активистов из Чечни вывозили жертв большой охоты на геев, объявленной в республике.

Напомним первый показ фильма в канун мировой премьеры на «Берлинале» прошел в редакции «Новой газеты». Сразу после показа режиссер дал интервью корреспонденту «Новой».