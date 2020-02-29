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Картина Дэвида Франса «Добро пожаловать в Чечню» получила приз зрительских симпатий на «Берлинале»

Культура

 

В программе «Панорама-док» на Берлинском кинофестивале приза зрительских симпатий удостоена картина «Добро пожаловать в Чечню» Дэвида Франса. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты». 

Картина оскаровского номинанта рассказывает, как с помощью активистов из Чечни вывозили жертв большой охоты на геев, объявленной в республике. 

Напомним первый показ фильма в канун мировой премьеры на «Берлинале» прошел в редакции «Новой газеты». Сразу после показа режиссер дал интервью корреспонденту «Новой». 

Теги:
фильм, чечня, nt

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