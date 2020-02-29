США и «Талибан» подписали соглашение о мире в Афганистане

США и запрещенное в России движение «Талибан» подписали мирное соглашение, которое должно прекратить 18-летнюю войну в Афганистане. Об этом сообщает Reuters.

В случае исполнения договоренностей США и их союзники по коалиции обязуются вывести войска из Афганистана через 14 месяцев.

Соглашение было подписано в столице Катара Дохе специальным посланником США Залмаем Халилзадом и политическим руководителем движения «Талибан» муллой Абдул Гани Барадаром. На церемонии также присутствовал госсекретарь США Майк Помпео и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Военные США и их союзники по коалиции находятся в Афганистане с октября 2001 года. За это время погибли более двух тысяч американских военных и около тысячи военнослужащих стран коалиции.